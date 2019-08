Temporali forti sul Veneto: proclamato lo stato di attenzione in tutta la Regione

VENEZIA - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l'intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alle ore 0.00 di venerdì 9 agosto. Le previsioni meteo dell'Arpav confermano per oggi 7 agosto e domani 8 agosto tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate), più probabili oggi.



Per domani residua variabilità e tratti di instabilità, specie nelle primissime ore e nel pomeriggio, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Probabilità medio-alta di precipitazioni sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa altrove di precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più probabili nelle primissime ore e nel pomeriggio, quasi del tutto assenti in mattinata, in esaurimento dalla sera.

