Maltempo, finisce la tregua sole: in arrivo pioggia, temporali violenti e temperature in picchiata

Dopo qualche ora di sole torna il maltempo in tutto il Veneto e non solo. Le previsioni meteo di Arpav annunciano per​ domani, mercoledì 10 maggio, tempo perturbato con precipitazioni estese, con quantitativi anche consistenti.

La situazione viene annunciata in peggioramento già da questa sera.

Previsioni meteo per mercoledì 10 maggio

L'Arpav annuncia tempo instabile e perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni diffuse, in prevalenza moderate, ma non mancano rovesci locali più violenti. Il limite della neve in abbassamento, quindi si annuncia qualche imbiancata fino a 1800-1900 metri. Temperature in generale calo, anche sensibile nei valori massimi. I venti sono moderati da nordest in pianura e intensi sulle zone orientali.

Previsioni meteo per giovedì 11 maggio

Il meteo dell'Arpav annuncia tempo ancora parzialmente instabile, con schiarite e nuvolosità residua abbastanza diffusa, specie sui rilievi. Probabili precipitazioni da locali a sparse sui rilievi, specie orientali, sulla pedemontana e sulla pianura nordorientali; altrove non si esclude qualche locale modesta pioggia. Temperature minime in locale diminuzione e massime in generale contenuto aumento. Venti moderati da nordest sulla pianura orientale e intensi sulla costa.

Nel resto d'Italia: maltempo ovunque

Allerta rossa domani, 10 maggio, per rischio idrogeologico su buona parte dell'Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L'arrivo di una perturbazione atlantica, informa il Dipartimento, determinerà nelle prossime ore un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte delle regioni del Centro-Sud. L'avviso prevede, dalla serata di oggi, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a Veneto, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di domani saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.