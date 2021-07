Forte vento, temporali e una tempesta di sabbia: Veneto sferzato dal maltempo

Il maltempo previsto sul Veneto per la serata di oggi, 8 luglio, è arrivato e non ha risparmiato soprattutto il Bellunese e il Vicentino, ma anche il Veronese e il Veneziano. Le prime avvisaglie nel tardo pomeriggio, poi il maltempo si è fatto più intenso sferzando con vento, pioggia e grandine. In serata (verso le 20) una tempesta di sabbia si è abbattuta su Marghera (Ve) vedi foto.

Vento e grandine hanno colpito soprattutto la fascia Schio, Thiene, Sarcedo e l'Altopiano di Asiago, ma anche la Valsugana.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto per allagamenti, rami pericolanti e tetti scoperchiati.

VERONA

Danni e disagi sulla provincia ma colpita soprattutto la città, con alberi sradicati in corso Porta Nuova e danni agli edifici. Sono intervenuti vigili del fuoco e la polizia locale per sgomberare le strade in via del Pontiere. Grandine anche in provincia in particolare a Villafranca.