TREVIGIANO

Ancora maltempo a Nordest e sarà secondo le previsioni un'ondata forte. Occhi puntati sui fiumi, alcuni hanno già esondato in alcune zone (la strada Jesolana, allagata, è stata chiusa), bengono monitorati tutti i fiumi, in particolare Piave, Livenza e Brenta-Bacchiglione. Per quanto riguarda il Piave, a Busche (Belluno) stanno transitando allo stato attuale 1.200 metri cubi d'acqua al secondo, dato in crescita. Nella zona del basso Piave i sindaci hanno disposto ordinanze di sgombero delle zone golenali, come da Piano di Protezione Civile. Secondo livello superato per il(Vicenza), dove viene monitorata in particolare la situazione del ponte degli Alpini. Le piene dei fiumi - informa la Regione - transiteranno in serata e nella notte nei tratti terminali. Non va meglio nel Bellunese, dove la caduta di un fulmine ha innescato il rogo di una casa, qui alcune piante sono cadute e ci sono stati già allagamenti.La Protezione civile del Veneto prevede l'arrivo di una perturbazione con. Lasi è progressivamente rialzata sulle Prealpi e sulle Dolomiti meridionali da 900-1.200 a 1.800 metri. Persiste l'attenzione massima pernei Comuni dell'Alto Agordino. Molti siti valanghivi incombono su abitazioni ed è necessario un monitoraggio puntuale delle loro evoluzioni.