In arrivo il maltempo a Nordest: forti temporali in Veneto e Friuli Venezia Giulia

IN VENETO

Le previsioni meteorologiche per il Veneto segnalano nel pomeriggio e sera di domani, giovedì 8 luglio, tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi anche intensi. I fenomeni sono più probabili nel tardo pomeriggio e nella serata. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando dalle 12 fino alla mezzanotte di domani lo stato di «attenzione» (allerta gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Un'allerta meteo di color giallo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dei temporali previsti per domani in regione. Fino al pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso e il caldo afoso. Dal pomeriggio-sera sono probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi Carniche e Carnia, possibili poi anche in pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.