VENEZIA - Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) annunciato ieri s'è purtroppo concretizzato con grandinate e allagamenti per le forti piogge su Veneto e Friuli, oggi, venerdì 2 agosto.



Colpite in particolare le province di Treviso, Vicenza, Venezia e Udine con temporali di forte intensità.

In mattinata interventi deoi Vigili del fuoco per allagamenti nella Marca (colpita da un violento nubifragio) a Carbonera, Villorba, Quinto,Vedelago, Castelfranco e Pederobba. Pompieri chiamati per tagli di piante e prosciugamenti vari. Ma non grandi emergenze al momento segnalano dalla Sala operativa.

