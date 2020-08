Maltempo in Veneto, volano alberi e piante, decine di interventi

Danni per il maltempo che si sta abbattendo sul Veneto dal pomeriggio di oggi 17 agosto 2020. Dalle 16.40 i Vigili del fuoco sono usciti per numerosi interventi nel trevigiano, in particolare per taglio piante e prosciugamenti a Nervesa, Onigo, Pederobba, Montebelluna, Treviso.

Nel veneziano, a Marghera, un grosso albero è caduto sulle rotaie del tram.

LE PREVISIONI PER MARTEDI' 18. Dal primo mattino di domani, martedì 18, ancora temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia. Lo prevede un nuovo avviso meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

