Arriva il maltempo: temporali, grandine e raffiche di vento, dichiarata l'allerta

VENEZIA - In arrivo forti rovesci, grandinate e raffiche di vento su tutta la regione. Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, dalla mezzanotte di oggi alle 8 di martedì, lo stato di attenzione (da riconfigurare in fase di preallarme-allarme, a seconda dell'intensità dei fenomeni). Rimane la fase operativa di attenzione per le zone di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, Garda e Monti Lessini.



Questo il tempo previsto dall' Arpav. Sabato 14 verso il pomeriggio e la sera nuvolosità dapprima sui monti e poi anche sulla pianura a partire dalle zone pedemontane. Piovaschi, rovesci e temporali interesseranno la montagna e in modo locale la pedemontana vicentino-trevigiana. Le temperature rispetto a venerdì e alla norma saranno più alte. Domenica 15: di notte e al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, nel corso della mattinata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento dapprima sui monti e poi anche sulla pianura a partire dalle zone pedemontane; fino all'alba probabilità medio-alta (50-75%) per vari piovaschi o temporali; nel corso della mattinata smettono le piogge. Dal pomeriggio in montagna probabilità medio-alta (50-75%) per piovaschi, rovesci e temporali sparsi, su pedemontana e zone limitrofe probabilità bassa (5-25%), altrove assenti; temperature in calo, anche sensibile nelle ore diurne.



Lunedì 16 luglio: spesso nuvoloso, sulla pianura fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti; precipitazioni: sui monti probabilità alta (75-100%), sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) fino al mattino e medio-alta (50-75%) dal pomeriggio; ci saranno vari temporali, più probabilmente nella seconda metà di giornata. Temperature in calo, anche sensibile dal pomeriggio, con minime a tarda sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA