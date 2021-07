Maltempo, ordinanza del presidente del Veneto: 6,3 milioni di euro per i danni

VENEZIA - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in qualità di Commissario per gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del maltempo del novembre 2019, ha firmato l'ordinanza con la quale si assegnano ulteriori risorse per i primi aiuti a fronte dei danni subiti da famiglie e attività economiche. La somma stanziata complessivamente è di 6.297.306,87 euro. Per quanto riguarda l'assegnazione delle somme, l'importo massimo a beneficio di ogni singolo nucleo familiare è di 5.000 euro.

Per le attività produttive, invece, sarà di 20.000 euro, così come stabilito dalla Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.674/2020. Con questo provvedimento la Regione dà seguito alla delibera firmata dal Governo, stanziando contributi che risultano sufficienti a dare copertura all'intero importo segnalato al Dipartimento dal Commissario Delegato per i primi aiuti rispetto ad un più ampio fabbisogno relativamente al danno complessivo segnalato. Con la medesima ordinanza sono state approvate le modalità e il modello di documentazione necessaria per eccedere ai contributi.

Analogamente a quanto avvenuto con l'emergenza «Vaia», saranno i Comuni, sulla base delle segnalazioni già inviate, ad effettuare la raccolta della documentazione di spesa, provvedono alla istruttoria delle rendicontazioni e definendo l'assegnazione finale del contributo. Il Commissario eroga al Comune le risorse per la liquidazione finale. arte dei Comuni.