di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e CODROIPO -su Udine cone incidenti anche nei comuni dell'hinterland, fino a Codroipo, nel Medio Friuli. Ilha colpito in un attimo, dalle 15 di oggi, con pioggia battente,e forte vento. In pochi minuti diverse strade si sono trasformate in fiumi. L'emergenza è rientrata intorno alle 16 di oggi, martedì 5 giugno.Foglie e aghi di pino hanno otturato caditoie e tombini rendendo difficile il transito dei mezzi. Diverse auto sono uscite di strada, alcune sono finitesu un fianco, altre sono finite nel. Sottopassi allagati; diversi alberi sono caduti sulla viabilità e un fulmine ha colpiti il quadro elettrico di un condominio a, in via Valussi. La scarica ha fatto scoppiare un incendio che è stato domato con gli estintori dalle stesse famiglie che vivono in questa palazzina. Poi i vigili del fuoco volontari di Codroipo hanno messo in sicurezza l'edificio ed è stata fatta intervenire una squadra dell'Enel per il ripristino della corrente elettrica.Maxi lavoro per i pompieri e per gli operai dei Comuni, con il supporto dei volontari di protezione civile. Tra Udine e Pozzuolo del Friuli strada bloccata per caduta alberi. Allagate le strade die aUdinese. A Udine colpite in particolare la zona di piazzale Chiavris, piazzale Osoppo, piazza Primo Maggio e via Leonardo da Vinci. Disagi per alberi caduti e rami anche tra Chiasiellis e Mortegliano.Alle 15, a Udine, in via Divisione Garibaldi Osoppo incidente stradale concausato dal maltempo: una auto è finita contro un albero e una persona è rimasta ferita e portata all'. Sempre a Udine ma alle 16, in viale Europa Unita al 113, altro incidente stradale che ha coinvolto una auto e una moto: il centauro è finito a terra ed è rimasto cosciente, poi soccorso dal personale medico di una ambulanza e portato sempre al Santa Maria della Misericordia con lesioni non gravi.