Salvini domenica in Veneto, con Zaia visita i luoghi della catastrofe

VENEZIA - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, verrà domenica mattina a Venezia e poi a Belluno. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia visiterà i luoghi colpiti duramente dal maltempo, prima di recarsi a Terracina per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra. «Abbiamo il dovere di omaggiare chi ha combattuto e perso la vita per difendere i confini e il nostro Paese» dice Salvini pensando ai cent'anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, «ma nello stesso tempo abbiamo l'obbligo di rispondere velocemente alle richieste d'aiuto di chi, in questi giorni e in queste ore, sta soffrendo e ha perso affetti, casa e attività». Postando su Twitter un video con i danni nel bellunese, Salvini ha annunciato che

stiamo già cercando cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia».

