Pericolo temporali: zone montane a rischio fino a domenica

Oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell'area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell'Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di Cadore. Per le giornate di sabato 4 e domenica 5 clima ancora caldo in Veneto, con temperature superiori alle medie stagionali. Non si prevedono precipitazioni, ad eccezione delle zone montane, dove potrebbero verificarsi rovesci isolati o temporali, dal pomeriggio di sabato.

