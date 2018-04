Maltempo, una settimana di piogge: neve sopra i 1000 metri e pericolo nubifragi

maltempo sulle regioni settentrionali, e parte di quelle centrali. Sud Italia protetto dall'alta pressione. Il team del sito iLMeteo.it comunica che da oggi a giovedì ben due perturbazioni atlantiche porteranno piogge e temporali soprattutto al Nordovest, sulle Alpi e sulle Prealpi dove tornerà la neve, anche copiosa e molto abbondante dapprima sopra i 1200 metri, mercoledì dai 900/1000 metri.



La pianura Padana centro-orientale sarà meno piovosa rispetto a quella piemontese e orientale lombarda: mercoledì la seconda perturbazione sarà più forte delle precedenti e porterà possibili nubifragi sul ponente ligure, sul Piemonte settentrionale e sul Trentino.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso di venerdì 13 la pressione comincerà ad aumentare facendo migliorare il tempo anche al Nord e preannunciando un terzo weekend di aprile all'insegna del sole prevalente, di un clima più caldo e il rischio di qualche temporale sulle Alpi orientali e in Sardegna.



FOCUS ARPAV SUL VENETO

Lunedì l'ingresso da Ovest di un minimo depressionario in transito sul Nord Italia determinerà un aumento della nuvolosità e precipitazioni anche diffuse; nei giorni successivi la persistenza di un flusso meridionale con circolazione ciclonica mantiene tempo variabile/instabile almeno fino ai giorni centrali della settimana. Un'altra settimana all'insegna delsulle regioni settentrionali, e parte di quelle centrali. Sud Italia protetto dall'alta pressione. Il team del sito iLMeteo.it comunica che da oggi a giovedì benporterannosoprattutto al Nordovest, sulle Alpi e sulle Prealpi dove tornerà la neve, anche copiosa e molto abbondante dapprima sopra i 1200 metri, mercoledì dai 900/1000 metri.rispetto a quella piemontese e orientale lombarda: mercoledì la seconda perturbazione sarà più forte delle precedenti e porteràsul ponente ligure, sul Piemonte settentrionale e sulAntonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso di venerdì 13 la pressione comincerà ad aumentare facendo migliorare il tempo anche al Nord e preannunciando un terzo weekend di aprile all'insegna del sole prevalente, di un clima più caldo e il rischio di qualche temporale sulle Alpi orientali e in Sardegna.Lunedì l'ingresso da Ovest di un minimo depressionario in transito sul Nord Italia determinerà un aumento della nuvolosità e precipitazioni anche diffuse; nei giorni successivi la persistenza di un flusso meridionale con circolazione ciclonica mantiene tempo variabile/instabile almeno fino ai giorni centrali della settimana.

lunedì 9. Dalla mattina ingresso di nuvolosità estesa a partire dalla pianura, con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata; possibile qualche schiarita dalla serata in alcune zone della pianura.

martedì 10. Tempo variabile a tratti instabile, con annuvolamenti alternati a parziali schiarite, più probabili al mattino e in pianura.

mercoledì 11. Variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso sui rilievi e zone pedemontane, e parziali annuvolamenti alternati a schiarite specie sulle zone orientali. Precipitazioni sparse perlopiù limitate ai rilievi e zone pedemontane e pianura occidentale; sul resto della pianura non si esclude qualche locale modesta precipitazione. Temperature senza variazioni di rilievo.

giovedì 12. Probabile nuova fase di instabilità con nuvolosità e precipitazioni diffuse specie nella prima parte della giornata. Temperature in contenuto calo, un po' più sensibile nei valori minimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA