Maltempo, arriva la neve anche a bassa quota: dichiarato lo stato di attenzione in Veneto

Stato di attenzione in Veneto per neve anche a bassa quota. Situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, con segnalazione emessa dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto oggi, 29 novembre, alle ore 13: si prevede per la giornata di giovedì 30 novembre “tra le primissime ore e la tarda mattinata probabili deboli nevicate fino a quote collinari (300-500 metri) sulle zone montane e pedemontane, con possibili temporanei accumuli di qualche centimetro fino ai fondovalle prealpini. In seguito limite della neve in marcato rialzo”. Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, è stato dichiarato lo Stato di attenzione di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni già dalla giornata di domani 30 novembre fino alle ore 12 di venerdì 1 dicembre.

LE PREVISIONI DELL'ARPAV