Maltempo nel Veneto, tutto esaurito al concerto solidale alla Fenice

VENEZIA - Tutto esaurito questa sera 8 Dicembre al Teatro la Fenice per il concerto di beneficenza “Musica per le nostre montagne”, l’evento a cura di Bepi de Marzi, promosso dal sindaco di Venezia e della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, per raccogliere fondi da destinare alle comunità montane in difficoltà.



«Quando il Veneto chiama, i veneti e Venezia rispondono con generosità. La folta partecipazione al concerto solidale al Teatro La Fenice è l'ennesima dimostrazione che i veneti si inginocchiano solo quando pregano». Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che stasera 8 dicembre a Venezia ha assistito al concerto di beneficienza «Musica per le nostre montagne» per le popolazioni venete colpite dal maltempo di inizio novembre. «Durante e dopo la terribile ondata di maltempo che ha messo a dura prova il territorio e le popolazioni - ha proseguito Casellati - questa terra ha continuato e continua a reagire con coraggio e solidarietà. Un esempio per tutto il Paese, ma anche uno sprone allo Stato perché sul dissesto idrogeologico risponda una volta per tutte con misure strutturali di prevenzione e interventi solleciti di ricostruzione. Da veneta, prima ancora che da Presidente del Senato, non potevo mancare a questa iniziativa di grande valore umano e concretezza, voluta dal sindaco Luigi Brugnaro e sostenuta dalla città e dal territorio metropolitano di Venezia, ai quali - ha concluso - va il mio ringraziamento per la sensibilità dimostrata e un invito a continuare a far fronte comune per il bene del Veneto». Al concerto, diretto dal maestro Bepi De Marzi, oltre al sindaco Brugnaro, la presidente del Senato ha incontrato il Sovrintendente del Teatro, Fortunato Ortombina, e da cinque Sindaci dei Comuni del bellunese, in rappresentanza dei territori colpiti.

