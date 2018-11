Maltempo, nuova allerta piogge in Friuli da domani fino a mercoledì

TRIESTE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un allerta di colore giallo sulla regione per criticità idrogeologica. Dopo la tregua concessa nelle ultime ore una nuova perturbazione raggiungerà il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, lunedì 5 novembre, sono attese piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro-occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente più attenuate, mentre sulla costa soffierà vento da est moderato al mattino e, verso sera, Scirocco moderato soprattutto verso il Veneto.



Martedì 6 novembre, invece, le piogge saranno intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla zona montana. Nella mattinata di mercoledì sono previste ancora piogge intermittenti in genere da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche, con possibili schiarite nel prosieguo della giornata. Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e delle nuove previste precipitazioni, comunica la Protezione civile, saranno ancora possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali con possibili interruzioni della viabilità, in particolare sulle Prealpi carniche e in Carnia.

