Malati oncologici, accordo Veneto-Inps: certificati trasmessi all'istituto direttamente dal medico curante

VENEZIA - Un nuovo protocollo per i pazienti oncologici che vogliono richiedere benefici economici all'Inps è stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi, a Venezia. «Ogni anno in Veneto si contano 30 mila malati oncologici - ha ricordato il presidente della Regione, Luca Zaia -. In questo modo mettiamo in atto processi che migliorano la vita dei cittadini». Fino a ieri il malato doveva chiedere al medico di base la documentazione necessaria per presentare le varie domande, a seconda della necessità.

«Ora il certificato viene trasmesso dal medico specialista che segue il paziente direttamente all'istituto - ha spiegato Antonio Pone, direttore regionale dell'Inps - Questo permetterà al paziente di risparmiare qualcosa, visto che il certificato chiesto al medico di base è a pagamento, e di sburocratizzare le procedure. In questo modo non sarà necessario sottoporre a una nuova visita il malato, è un unicum a livello nazionale». I medici di medicina generale potranno continuare a emettere i certificati se richiesti dal paziente. Il protocollo è già attivo.