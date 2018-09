«Filmato mentre guardi i porno»: mail arrivata a centinaia di veneti

di Davide Tamiello

«Abbiamo un video di te mentre guardi pornografia online, pagaci o lo diffondiamo». Questo, in sintesi, il messaggio che centinaia di veneti si sono ritrovati nella loro casella di posta elettronica nelle scorse settimane. Una campagna di massa con cui una banda di criminali informatici sta cercando, in questi giorni, di raggirare gli utenti chiedendo versamenti in bitcoin. Il perché della scelta della criptovaluta è presto spiegato: è una moneta virtuale e quindi difficile da rintracciare, più facile da spostare e che da tempo ormai sta diventando di uso comune. La scelta delle vittime è totalmente casuale: i malviventi stilano una lista di indirizzi con ricerche sommarie sul web. Poi, scatta la trappola, basato su un banalissimo assunto: porno e internet sono da sempre un connubio inscindibile, e la probabilità che qualcuno possa aver visitato un sito a luci rosse e di conseguenza finire in preda al

