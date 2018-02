Immobiliare mafia a Nordest: ville e palazzi, 248 abitazioni confiscate

di Donatella Vetuli

PADOVA -, palazzine, terreni, capannoni industriali ma anche anonimi bilocali, oppure box di periferie dimenticate o scantinati nascosti in borghi ridenti. Il mattone rende sempre, anche in tempo di crisi, soprattutto quando consente di, come dimostra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Qualcosa cometuttora in gestione all'Agenzia, a cui se ne devono aggiungereperché ne facciano buon uso, affidandoli magari a onlus, cooperative o imprenditivi gruppi scout. Riutilizzo sociale non facile visti i tempi - in media sette anni - tra il sequestro e la restituzione alla collettività del patrimonio delle cosche, che in tutta Italia raggiunge il valore di 30 miliardi.Il Veneto si colloca a metà strada nella graduatoria nazionale dei beni sottratti alla malavita e ora pronti per essere riconsegnati alla società. Primeggia la Sicilia a quota 6.223, seguita da Campania (2.643) e Calabria (2131), mentre il quarto posto tocca all'operosa Lombardia (1.693). Per il, tra abitazioni indipendenti, appartamenti in condominio, garage, negozi, terreni e magazzini., con cospicuo patrimonio tra alloggi e magazzini, in tutto 52, terzacon 39, quindi(33),(8),(6) e(1). Non solo capoluoghi, alla piovra fanno anche gola i centri minori e turistici: 24 immobili nella vicentina Poiana (4.300 abitanti), 15 nella padovana Limena, 6 a(oggi friulana)...