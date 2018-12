Estorsioni per favorire i Casalesi Sette persone arrestate dalla Dia Perquisizioni a Padova, Treviso, Udine, Portogruaro e Trieste

«L'odierna operazione contro il clan dei Casalesi che hanno messo in campo estorsioni contro imprese e professionisti a Trieste dimostra quanto sia forte ancora il clan casertano e dall'altra parte quanto sia profonda la penetrazione al nord. L'operazione condotta dalla Procura di Trieste è però assolutamente incoraggiante perché ogni giorno vengono eseguiti arresti e smantellati clan, in tutta Italia. L'attenzione è altissima e non c'è nessuna zona franca in questo Paese per le mafie. Doveroso il plauso alla magistratura e alle forze dell'ordine che devono sentire vicino tutta la politica in questa battaglia quotidiana per la legalità». Lo affermano Nicola Morra presidente della commissione Antimafia e Stefano Patuanelli presidente del gruppo M5s Senato.

TRIESTE - La Dia di Trieste, con l'ausilio della Dia di Napoli, di Milano, di Padova e di Bologna, nonché della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, sta eseguendo, disposte dal GIP del Tribunale di Trieste, nei confronti di soggetti accusati di, per avere costretto professionisti e imprenditori italiani e stranieri, attraverso minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti, per favorire gli interessi delSono in corso, altresì, numerose perquisizioni domiciliari a Napoli, Milano, Modena,(Venezia) e. L'attività operativa vedenonché l'utilizzo di sofisticati strumenti di ricerca e localizzazione.