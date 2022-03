Sulle piste di Madonna di Campiglio completamente ubriaco: multa e ritiro dello skipass allo sciatore

TRENTO - Uno sciatore polacco è stato fermato dai carabinieri mentre sciava ubriaco su una pista del Grostè di Madonna di Campiglio, in Trentino. I militari avrebbero notato l'andatura scoordinata dello sciatore. Sottoposto all'alcol test è risultato essere oltre i limiti imposti dalle normative.

I militari, domenica scorsa, si sono imbattuti in uno sciatore che impegnava la pista con un'andatura scoordinata, che ne faceva presupporre lo stato di ebbrezza. Poco dopo, la stessa persona veniva notata ferma lungo il tracciato, mentre si toglieva uno scarpone, mettendo a rischio la sicurezza della pista. I Carabinieri quindi sono intervenuti per controllare lo sciatore e farlo spostare immediatamente dalla pista, visto che stava creando una situazione di pericolo. È stato quindi verificato lo stato di ebbrezza dell'uomo e dunque contestata la violazione dell'art.31 del decreto legislativo n. 40/2021, che vieta di praticare lo sci in stato di alterazione determinato dall'uso di bevande alcoliche o sostanze tossicologiche. Allo sciatore, un turista polacco, è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (che va dai 250 ai 1.000 euro) ed è stato ritirato lo skipass , provvedimento quest'ultimo, che si adotta nei casi di particolare gravità della condotta contestata e che costituisce sanzione accessoria prevista dalla nuova normativa.