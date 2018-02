​M5s, in 17 si dissociano «Non si sparge fango. Il responsabile si dimetta»

di Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non si possono screditare gli avversari con foto e nefandezze». A prendere posizione controdaldel, di tirare «fuori il peggio» e segnalare «nefandezze» e «foto imbarazzanti» degli avversari, sono alcuni eletti pentastellatie sedici consiglieri comunali di vari paesi. Ai 17 che in un documento diffuso ieri hanno detto no a calunnie e provocazioni evidentemente non sono bastate le spiegazioni che il Movimento ha dato in queste ore e soprattutto il fatto di non aver preso le distanze dalle istruzioni importanti diramate dal capo della comunicazione.«Per noi - scrivono Bartelle & C. - non è possibile affrontare la campagna elettorale con infamia e meschinità; la nostra metodologia di comunicazione non può mirare a screditare l'avversario politico attraverso la caccia a foto compromettenti e nefandezze, non possiamo intenzionalmente cercare di spargere fango come la peggiore stampa scandalistica è solita fare al servizio di editori prezzolati o del peggiore offerente.. Se qualcuno che opera in nome e per conto del MoVimento avesse commesso intenzionalmente o meno un atto così deprecabile crediamo che debba»...