Pronta la "licenza di uccidere" i lupi in Veneto: saranno catturati e abbattuti

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Prelievo. Cattura. Uccisione. Ebbene sì, ildice che ipotranno essere abbattuti. Provocano troppi danni, sbranano agnelli capre mucche, fanno paura agli umani. E così, come Trento e Bolzano, anche il Veneto ha deciso di prevederne la cattura e l'uccisione. Che poi la legge, una volta approvata, possa essere impugnata dal Governo esattamente come è successo per le due Province autonome, è un altro paio di maniche, ma il segnale politico è chiaro: visto che il ministero dell'Ambiente - retto dai Cinquestelle - non si attiva, il Veneto fa da sé:dalla Terza commissione consiliare e, dipende da cosa decideranno oggi i capigruppo, potrebbe andare in aula per il voto definitivo già martedì prossimo.