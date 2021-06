Nel 2019 in Veneto 148 capi uccisi e 26 dispersi. Nel 2020, nella sola Lessinia, 88 eventi predatori con 164 animali morti o feriti. In Alpago, ed è storia di questi giorni, nel mirino sono finiti perfino gli yak. Sotto accusa sempre i lupi. Che non possono essere toccati, in quanto specie protetta, tanto che chi si azzarda a sparargli contro rischia l'arresto da due a otto mesi. Ebbene, in Veneto ci sono due partiti: chi vorrebbe sterminarli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati