Sì all'abbattimento dei lupi in Alto Adige: ​«Dove necessario in tempi rapidi e senza ostacoli burocratici»

Abbattimento dei lupi più semplice e veloce in Alto Adige. Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato a larga maggioranza un documento di voto dell'opposizione, firmato però anche da alcuni esponenti della Svp, a favore dell'abbattimento di grandi canivori , «laddove necessario, in tempi rapidi e senza ostacoli burocratici ».

Il testo è stato presentato da Josef Unterholzner (Enzian) e cofirmato da Andreas Leiter Reber, Ulli Mair (Freiheitlichen), Franz Locher, Manfred Vallazza e Paula Bacher (Svp).

«Dalle previsioni degli uffici competenti - ha detto Unterholzner - emergeva che, se si mantiene l'attuale grado di protezione, in Alto Adige la popolazione dei lupi è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Si può quindi parlare di un fenomeno preoccupante. Le misure di prevenzione e gli interventi strutturali di protezione delle greggi, messi in atto nel tentativo di allontanare il lupo, purtroppo si erano rivelati poco efficaci».

In Svezia, ha segnalato Unterholzner, «possono essere prelevati 75 lupi l'anno, in Estonia oltre 100, e anche questi Paesi sono della Ue». L'assessore Arnold Schuler ha chiarito che lo status di tutela era stato introdotto quando il lupo era a rischio di estinzione: ora la situazione era cambiata radicalmente, e con l'aumento dei lupi erano aumentati i casi di conflitto, soprattutto in alto Adige dove c'era molto bestiame nelle malghe. Ci voleva «un approccio di buon senso».