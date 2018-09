Il "Sogno di Ludovica" si materializza con il concerto di beneficienza

TREVISO - Ludovica Visentin, studentessa del Liceo classico "Canova" di Treviso è mancata l'anno scorso per un tumore osseo. Il "Fenicottero rosa" così amava definirsi, aveva un sogno: realizzare un progetto per far sentire meno tristi i bambini affetti da gravi patologie oncologiche e le loro famiglie. Un progetto di speranza in una struttura immersa nella natura a contatto con gli animali capace di ospitare al meglio i piccoli amici e le loro famiglie per la realizzazione dei sogni e in grado di diventare il luogo in cui avviare un percorso di recupero psico-fisico.



Un sogno che l’associazione Sogni onlus, organizzazione benefica con sede a Giavera del Montello ha deciso di adottare organizzando un concerto di raccolta fondi: “Il sogno di Ludovica” che si svolgerà domani 13 settembre 2018 alle ore 20 presso il Palamazzalovo di Montebelluna. “Volevamo celebrare con un grande evento la forza e gli insegnamenti che la piccola Ludovica ci ha donato” dice Rudi Zanatta, presidente dell’associazione Sogni.



"Nonostante la terribile malattia Ludovica era solare, gioiosa e disponibile. Appena poteva era lei stessa che infondeva positività e si prodigava per gli altri. Grandi insegnamenti che, anche adesso che Ludovica non c’è più, sono sempre vivi in tutte le persone che l’hanno conosciuta - prosegue Rudi Zanatta - Questo concerto vuole proprio mantenere vivo quello che Ludovica ci ha insegnato: “Non smettere mai di credere nel potere dei sogni”, anche nei momenti più difficili si può comunque imparare a sentirsi fortunati di quello che si ha" Un sogno che si sta sempre più concretizzando grazie alla solidarietà della gente.



Moltissimi infatti i biglietti finora venduti per partecipare al concerto di domani (13 settembre). Ma c'è ancora qualche posto per assistere all'esibizione sul palco del Palamazzalovo di artisti come i THE KOLORS (band vincitrice dell'edizione 2015 di Amici di Maria De Filippi), l'ORCHESTRA SIO (partecipazione a Tu si que vales, Canale 5), Jgor Barbazza e Linda Collini (attori di cinema e fiction), Sara Mardegan e Samuel Peron (protagonisti di Ballando con le stelle RAI1),, il Terno secco, (acustic band), Enrico Nadai (cantante trevigiano con partecipazioni a “Io Canto” e “X-Factor), Davide Stefanato (autore, attore e cabarettista e la vincitrice del concorso canoro Inkanto di Fine Estate, la giovane cantante Sophia Pozzobon.

