Zaia in diretta: «Raggiunto l'apice della seconda ondata»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 27 novembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto e le misure adottate dalla Regione per contrastare la diffusione del virus (ieri è entrata in vigore l'ultima ordinanza firmata dal governatore efficace fino al 4 dicembre).

Il Bollettino di oggi

«Siamo arrivati nella parte alta della curva, se è vero che non cala percentuale di positivi, si è però raggiunta la parte superiore della curva. Potremmo aver raggiunto l'apice dell'infezione, anche se non c'è la certezza matematia. Inoltre c'è un minor accesso ai Pronto soccorso».

Dpcm di dicembre

«E' il Dcpm più importante di questo periodo perchè copre il periodo della più grande vaccinazione delle storia, dell'influenza stagionale e del periodo di Natale. Sembra che il governo voglia andare a qualche forma di chiusura durante le vacanze di Natale. Sugli impianti sciistici Svizzera e Austria sono aperte, assurdo pensare che il virus si sia fermato solo in Italia. Sui ristori non c'è chiarezza. Quello della neve è un comparto importante».

Ristori

«Confermo che c'è un fondo di 250 milioni per le Regioni che hanno fatto le restrizioni»

Cosa ha detto Zaia

