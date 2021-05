Zaia in diretta: «Dal 7 giugno siamo in zona bianca. Coprifuoco da cancellare». Vaccini? «I magazzini sono a secco»

Luca Zaia in diretta oggi, 26 maggio, dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid e vaccini in Veneto. Ieri il presidente della Regione ha annunciato l'arrivo del vaccino Johnson&Johnson anche se si attendono istruzioni su chi dovrà riceverne la somministrazione. L'Aifa deve infatti chiarire il significato della parola "raccomandato" riferito alla tipologia di persone a cui dovrà essere somministrato: bisogna quindi comprendere se il J&J va bene solo per gli over 60 o si può fare a tutti. Nel frattempo dovrebbe prendere avvio la campagna vaccinale per gli 80mila operatori del turismo. Operazione possibile se verrà confermato l'ingente quantitativo di vaccini, che ammonta a 454mila dosi, annunciato per la fine di maggio.

Per Zaia se domani in fase di valutazione il Veneto confermerà i dati delle ultime settimana la zona bianca verrà anticipata al 7 giugno, mentre il coprifuoco, come prevede la norma nazionale, dovrebbe rimanere fino al 21 giugno.

BOLLETTINO

Sono 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. L'incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

LA ZONA BIANCA

«Se domani confermiamo i parametri e rimangono quelli delle ultime due settimane con l'incidenza dei contagi sotto i 50 su 100mila abitanti è verosimile che si vada in zona bianca dal 7 giugno - dice Zaia - Per zona bianca intendo applicare le aperture, mentre il coprifuoco è da cancellare. Il coprifuoco è diventato un totem ideologico. Non ha senso passare in zona bianca se rimane il coprifuoco fino al 21 giugno».

STOP COPRIFUOCO

«Oggi avremo una serie di incontri con i colleghi delle Regioni, per capire cosa intendiamo fare. Porterò l'idea che ci sia la possibilità di applicare le aperture. Il coprifuoco è da cancellare». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Il coprifuoco - ha aggiunto Zaia - è diventato un totem ideologico, nei dibattiti è diventato una sorta di guelfi contro ghibellini. Ma ricordo che il virus si avvantaggia negli assembramenti, è inevitabile che avvengano nelle ore diurne, ma a pensare che sia più aggressivo da mezzanotte alle 5.00 mi vien da ridere. In quegli orari gli assembramenti sono ridotti a zero, e comunque i locali notturni sonio chiusi. Mantenere il coprifuoco è un problema, ma comunque non è finito il virus. Sarebbe devastante spiegare - ha concluso - che il coprifuoco rimane fino al 21 giugno e la zona bianca non porta nessuna utilità».

VACCINI

«Siamo agli sgoccioli con le dosi come avviene ogni mercoledì , speriamo arrivino i rifornimenti , se arrivano le dosi dalla prossima settimana partiamo con le vaccinazioni aglo operatori turistici. Potremmo anche aprire nuove date per le vaccinazioni considerata l'elevata richiesta da parte dei 40enni.» Oggi dovrebbero arrivare i vaccini Pfizer, ma in mattinata non erano ancora arrivati. Mentre è annunciata una riduzione di dosi tra il 10 e 17 giugno.

IL CASO MARCO ZENNARO

Sulla vicenda dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro, detenuto in Sudan ormai da una cinquantina di giorni, «ho avuto più interlocuzioni con il ministro Di Maio, l'ho trovato disponibile ma anche informato - dice Zaia - tra i tanti ragionamenti di queste ore dico che è aumentata l'attività su questo caso per arrivare a una possibile soluzione. Il quadro è abbondantemente definito, sia sul fatto che è stato trattenuto in carcere, che ha fatto una fideiussione e poi è stato ri-trattenuto in carcere. Tutte le forze sono dispiegate per l'obiettivo di rilasciarlo. Abbiamo attivato tutte le forze in campo, anche a livello locale, per chiudere questa partita e portare a casa questo veneto. C'è un grande impegno e confidiamo di chiudere quanto prima questa vicenda, ma non possono giungere altro a riguardo».

DOSI AI TURISTI

Il problema dei vaccini ai turisti viene affrontato oggi alla Conferenza dei presidenti in programma alle 14.30. «Il coordinamento nazionale con il Commissario Figiuolo - dice Zaia - è vitale perché occorre connettere le Regioni. Però è una questione di civiltà, non solo certificare come vaccinato il cittadino che non è del tuo territorio. E poi mancano i vaccini, per avere un magazzino più 'elastico' da adattare alle esigenze. Si potrebbero aprire agende specifiche per i turisti».

DISCOTECHE

L'apertura delle discoteche è regolata da un decreto nazionale. «Come Veneto potremmo provare a fare una sperimentazione con aperture mirate e monitoraggio di quello che accade. Ma vogliamo fare un progetto e avere l'approvazione del Cts».