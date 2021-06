Zaia in diretta: vaccini, ai giovanissimi solo Pfizer e Moderna. Oggi il nuovo piano di salute pubblica

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia fa il punto sulla situazione del Covid-19 in Veneto dalla sede della Protezione Civile di Marghera: Zaia dovrebbe presentare il nuovo piano di salute pubblica. Tra gli altri temi della giornata, la somministrazione del vaccino Astrazeneca per i giovani dai 18 anni in su: al riguardo è atteso per oggi il parere del Comitato tecnico-scientifico. Ieri il governatore aveva rivendicato la scelta di non somministrare più in Veneto i vaccini a vettore virale (Astrazeneca e J&J) sotto i 60 anni e di non aver mai organizzato o allestito in Veneto "open days" ad accesso diretto.

Vaccini ai giovanissimi (12-15 anni)

In Veneto, le prime finestre di prenotazione per la fascia di età 12-15 anni sono state aperte per il 17 giugno fino a luglio inoltrato, (insieme ai giovani dai 16 anni in su): ai giovanissimi saranno somministrati i vaccini Pfizer e Moderna.