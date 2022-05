Luca Zaia è il governatore più amato d'Italia. Tra i sindaci delle grandi città Brugnaro al secondo posto

Luca Zaia è il governatore più amato d'Italia: con il 67,3% vince la sfida tra i governatori in base al sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Al secondo posto, con il 62,8%, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), in terza posizione Vincenzo De Luca (Campania) con il 62,4%. Tra i sindaci delle aree metropolitane, al primo posto con il 62,4% Antonio Decaro (Bari), secondo Luigi Brugnaro (Venezia) e Giorgio Gori (Bergamo) entrambi al 61,4%