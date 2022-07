Zaia in diretta: «Siccità, è grave emergenza. Stato di crisi e appello ai veneti: non sprecate l'acqua»

Il governatore Luca Zaia torna in diretta da palazzo balbi e interviene per affrontare il tema della siccità «ennesima emergenza di questi ultimi anni. Da pochi giorni sono stato nominato commissario per l'emergenza e proclamerò lo stato di crisi.

Il problema è grave ovunque in Veneto, solo ieri abbiamo affrontato l'emergenza a Caorle che a causa del cuneo salino era senz'acqua. La lista dei problemi è lunga».

Il meteo con le piogge annunciate non saranno purtroppo risolutive.

L'appello di Zaia ai veneti: «Non sprecate l'acqua, consumi parsImoniosi»

Le altre due grandi emergenze sono gli incendi e il Covid.

La politica

Il gruppo consiliare FI di Palazzo Ferro Fini rivolge un appello al Presidente del Veneto Luca Zaia e agli assessori Caner e Bottacin. Per gli azzurri è «necessario prevedere sostegni nei prossimi Piani di Sviluppo Rurale e agire con il Ministero. Siamo in contatto anche con il Sottosegretario alle Politiche Agricole Battistoni, il Governo ha un ampio perimetro di operatività fino alle elezioni». (