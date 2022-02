Dai cervi dell'Iowa, al ciuccio dell'acqua: lo show di Zaia in stile Crozza

VENEZIA - Pietra tombale di Luca Zaia sulla legge che impone(va) il divieto delle bottigliette di plastica negli uffici pubblici della Regione e dei Comuni a partire dal prossimo aprile per far posto ai distributori d'acqua a spina. Ma il punto stampa di ieri a Marghera ha offerto anche tanto materiale per le parodie di Crozza.

Intanto la visita a sorpresa di Mirko di Radio Più. Mirko Mezzacasa, 57 anni, benché evocato spesso dal governatore e citato dal famoso comico, non era mai stato alle dirette social e televisive del governatore. Ieri l'improvvisata: «Ero a Venezia, di deciso di venire a vedere, e non solo sentire, il punto stampa di Zaia». Il quale, appena entrato nella sala dell'Unità di crisi della Protezione civile, ha riconosciuto «il pioniere della radio di montagna» e ha voluto presentarlo pubblicamente. «Vedete? Esiste».

Del governatore è noto che soffre di insonnia e che da quando è partita l'avventura olimpica si è messo di buona lena a studiare inglese. Legge e guarda i programmi televisivi in lingua, intercala con citazioni in dialetto e in inglese, fa spesso riferimento ad articoli e saggi stranieri. Ieri, parlando del miglioramento della curva pandemica, ha citato il New York Times. «Lo leggo alle 5 del mattino, oggi c'era la notizia che i cervi a coda bianca hanno per il 60% il coronavirus: questo potrebbe dirci che oramai l'ospite uomo non funziona più e quindi il virus si spostando verso gli animali». Corvi bianchi di dove? Dello Iowa. Pronunciato ioa. Pane per i denti di Crozza. Che potrà imitare Zaia anche nei panni di Cristoforo Colombo.

È andata che dopo aver riassunto i dati del bollettino, il presidente si è concesso un po' di ottimismo: «Stiamo vedendo terra. Avete presente quando Colombo navigava, vedeva solo acqua e a un certo punto, dall'albero maestro, hanno gridato terra, terra? Ecco, noi col coronavirus siamo così».



LE BOTTIGLIETTE

Ed è finita con il «ciuccio» sulle bottigliette. Domani in Terza Commissione sarà discussa la proposta di modifica di una legge del 2020 che imponeva, dal prossimo aprile, l'obbligo di sostituire i distributori di bottigliette di plastica con i distributori d'acqua a spina. La proposta della Lega, che ha spaccato Pd e FdI e provocato accese polemiche, è di rinviare il termine al 2025. Zaia che ne pensa? Testuale: «In tempi di pandemia e di problemi igienico-sanitari, 'sta roba del ciuccio dove tutti vanno a spinare no xè proprio so mare. Insomma, non è la modalità migliore per fare prevenzione, meglio prodotti unici e sigillati. Ma, in ogni caso, decide il consiglio regionale». E Crozza, magari, ci sguazzerà.