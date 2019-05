Zaia: «Autista ubriaco e recidivo? Subito una legge che punisca ed eviti queste follie»

«Sono sempre dell'idea che i processi si facciano nelle sedi opportune, ma qualora risultasse tutto vero per cui sembra, e sottolineo sembra, che ci fosse unoassunte dal conducente, e sembra, torno a sottolineare sembra, ci fosse già un precedente per guida in stato di ebbrezza , dico che, se così fosse, è bene che si prenda in mano la questione a livello nazionale e si legiferi in modo pesante» afferma il governatore del Veneto,, dopo i particolari forniti dal Viminale sul conducente dello scuolabus (tale, 51 anni, ndr) che ha provocato l'incidente e si è ribaltato oggi nel Padovano.«Chi ha avuto precedenti - non può occuparsi della guida di mezzi che trasportano i nostri ragazzi. Non è necessario andare con la memoria al pullman dato alle fiamme dal conducente e che soltanto per un caso fortuito non si è trasformato in un dramma, per chiedere che, nel caso padovano, si facciamo pure tutte le opportune verifiche ma se risultasse confermato quel che si legge, allora bisogna applicare tolleranza zero. Bisogna chiarire bene a livello legislativo - conclude Zaia - chi può prendere in mano il volante di un mezzo pubblico e chi no, e chiedere a tutte le compagnie di trasporto un serio e approfondito screening sui dipendenti».