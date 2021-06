ROMA - Incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia oggi, giovedì 24, a Roma. Al centro del colloquio - informa la Lega - i temi più importanti per il Veneto come autonomia, infrastrutture, lavoro, Olimpiadi e fondi europei. Salvini e Zaia hanno parlato anche di una Lega che cresce e che in Veneto ha accolto dieci nuovi sindaci nelle ultime settimane.