Zaia in diretta: «Parametri la metà rispetto a quelli da zona bianca, già pronti per la campagna vaccinale d'autunno»

Il presidente Luca Zaia in diretta oggi, 27 maggio, dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid e vaccini in Veneto all'indomani dell'accordo tra Governo e Regioni per le riaperture in zona bianca e l'abolizione del coprifuoco.

La proposta condivisa con il Governo prevede che (pur mantenendo i criteri base di prevenzione come l'uso delle mascherine, il distanziamento, l'areazione e la sanificazione dei luoghi chiusi), una volta che una Regione entra nella zona bianca, sia superato il cosiddetto 'coprifuoco' e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente impone limiti.

BOLLETTINO

Sono stati 242 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 e 6 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.730 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.546 vittime. Negli ospedali sono scesi a 735 (-38) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 651 in area medica (-30), e 84 (-8) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.377 (-327).

VACCINI

Sono stati fatti oltre 29mila vaccini nelle ultime 24 ore. «Siamo già partiti con la terza campagna vaccinale Covid per l'autunno - dice Zaia - e avremo una sovrapposizione con le vaccinazioni anti-influenzali. Il virus che evoluzione avrà? O diventerà endemico, oppure scomparirà come è successo per la Sars. Con l'autunno il Covid potrebbe tornare, ma troverà delle persone vaccinate. Nei nostri prossimi bollettini sarà corretto scrivere quali saranno i cittadini ricoverati non vaccinati, anche per capire se funziona. A oggi funziona: chi abbiamo vaccinato non si ripresenta più».

VACCINI AI TRENTENNI

«Non abbiamo vaccini - dice Zaia - appena li avremo possiamo vaccinale anche i trentenni. Lo stesso vale per la vaccinazione ai ragazzi che devono affrontare la maturità, noi siamo disponibili nei confronti dei giovani, ma le decisioni sulle scuole dipendono dal ministero».

PARAMETRI

In Veneto l'indice Rt è 0,69, l'incidenza del 29,8 su 100mila abitanti; i tassi di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono al 7%. «L'incidenza è quasi la metà di quella prevista per essere in zona bianca - dice Zaia - Questi dati credo che verranno confermati domani dall'Iss, ci avvieremo all'ultima settimana di valutazione e se confermati entriamo nella zona bianca».

COPRIFUOCO

«E' passata la nostra proposta di riaprire le attività e di elimimare il coprifuoco nel momento in cui si passa in zona bianca, non era così scontato - dice Zaia - abbiamo deciso di fare un provvedimento uniforme tra governatori di Regione per agevolare le riaperture. Non bisogna comunque abbassare la guardia e ci vuole prudenza nei comportamenti».

IL PEGGIO ALLE SPALLE

«Spero che il peggio sia alle spalle, ma ci vuole ancora responsabilità e bisogna fare un lavoro di squadra con i cittadini. Però ora vediamo la luce in fondo al tunnel».

COSA APRE DAL 7 GIUGNO

Per normativa non è prevista ancora l'apertura di discoteche e sagre. «Abbiamo deciso di formulare provvedimenti uniformi tra i governatori. Faremo - precisa - un'ordinanza ricognitoria, l'unico aspetto creativo è che stiamo cercando di legittimare il tema dei luna park e degli spettacoli viaggianti, le sagre, e il tema delle discoteche, cercando di capire di introdurre il tema della ristorazione e della mescita delle bevande al tavolo».

INCHIESTA TAMPONI RAPIDI

Ai giornalisti che hanno chiesto informazioni sull'inchiesta della Procura sull'utilizzo dei tamponi rapidi in Veneto e su un blitz della Guardia di Finanza all'ospedale di Treviso, Zaia taglia corto: «Non so nulla dell'attività della Guardia di Finanza nei laboratori di microbiologia dell'ospedale di Treviso. Quindi non conosco se c'è un'attività della magistratura».

AUTONOMIA

«Siamo stati tranquilli, per rispetto, nel periodo Covid, ora con un'incidenza così bassa dei contagi possiamo anche ritornare alla carica con l'Autonomia - dice - il presidente del Veneto - è questo che mi interessa per il Veneto».

IL PROGETTO BRUGNARO

«Penso che in un paese democratico e libero ogni cittadino sia libero di dar vita al soggetto politico che crede. L'area è sempre quella del centrodestra - dice Zaia commentando la nascita del movimento Coraggio Italia - Il sindaco Brugnaro l'ho visto recentemente al Leone d'oro (alla Biennale Architettura, ndr), e penso che ci vedremo più avanti. D'altronde lui era già un soggetto politico, penso che questa sia l'evoluzione del suo progetto. Erosione dei voti alla Lega? Io soffro d'insonnia per altri motivi».