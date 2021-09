Zaia: «Green pass obbligatorio, aspettare il Parlamento»

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia fa il punto sulla situazione del Covid in Veneto oggi 8 settembre 2021. Sull'obbligo del Green Pass è «fondamentale attendere, visto e considerato che il percorso in Parlamento non si è concluso - ha detto Zaia stamane a Valdobbiadene - Io confermo i cinque punti che abbiamo reso pubblici, sull'importanza e la promozione della campagna vaccinale, il tutelare chi non si può vaccinare con i tamponi o i ragazzi minorenni che non fanno sport e non si sono vaccinati in un regime di volontarietà. Dall'altra parte - ha concluso Zaia - utilizzare il Green pass estendendolo a determinate categorie come è accaduto per i medici, ma mi fermo qui e confermo i cinque punti».

