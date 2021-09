Luca Zaia in diretta per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia in Veneto a pochi giorni dall'avvio delle scuole

Luca Zaia torna in diretta oggi, 6 settembre 2021, dalla sede della Protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia in Veneto. Dopo aver presentato il piano di prevesione dei contagi elaborato dal dipartimento di Prevenzione della Regione - che annuncia 60 persone in terapia intensiva e oltre oltre 17mila contagiati tra una ventina di giorni - il governatore illustra le ultime novità a ridosso dell'apertura delle scuole in programma per lunedì 13 settembre.

Vaccino obbligatorio agli studenti

Proprio ieri sera il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha aperto alla possibilità che l'obbligo vaccinale venga esteso anche agli studenti delle scuole italiane. Oggi l'anno scolastico riparte da Bolzano, poi via via le altre regioni: il 13 toccherà al Veneto. «Credo sia necessario fare appello alla maturità dei ragazzi - ha continuato nel corso di un'intervista a SkyTg24 il ministro - che più di tutti gli altri hanno risposto al nostro appello a vaccinarsi». Tuttavia: «Il governo responsabilmente userà tutti gli strumenti».

IL BOLLETTINO

Test molecolari 6.461.000 milioni e test rapidi 6.651.000. I nuovi posititi in 24 ore sono 274 con incidenza del 2,10. 13.242 in isolamento. 458.477 i positivi da inizio pandemia a fronte di 13 milioni di tamponi. Ricoverati 284 (+9), dei quali 233 (+6) in area non critica e 52 (+3)in terapia intensiva