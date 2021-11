Luca Zaia in diretta: 792 nuovi positivi e 1 morto in 24 ore. Occupazione delle terapia intensive aumentata del 50%: «Inizio a preoccuparmi»

VERONA - Luca Zaia torna a parlare in diretta oggi, 5 novembre 2021, da Verona dove si sta svolgendo FieraCavalli. Il presidente del Veneto, a margine dell'evento, dà gli ultimi aggiornamento su Covid e crescita dei contagi che negli ultimi giorni hanno registrato più di 700 nuovi positivi nell'arco di 24 ore. Non c'è ancora allarme per i ricoveri, ma l'80 per cento dei malati che si trovano in terapia intensiva non sono vaccinati.

Bollettino

Sono oltre 16 milioni di tamponi effettuati, da inizio pandemia. Sono 792 i positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 100mila tamponi, quindi l'incidenza è di 0,78. Mediamente l'incidenza che abbiamo sempre avuto. Stiamo facendo circa il triplo dei tamponi rispetto a qualche giorno fa a causa del tampopne. 483.465 i contagi da inizio pandemia. Gli isolati di oggi 11.800. In ospedale 280 ricoverati, dei quali 234 in area medica e 46 (+1) in terapia intensiva, mentre nelle terapia intensive no covid hanno 356 pazienti, 11.842 il totale di morti, più uno nelle ultime 24 ore.

Terapie intensive

È aumentata del 50% in una settimana, da 30 a 46 pazienti, l'occupazione delle terapie intensive da parte dei malati di Covid-19 in Veneto. «Se è un trend - aggiunge Zaia - comincio a preoccuparmi. Stiamo lavorando a pieno regime con le terapie intensive»

Vaccinazioni

«Siamo l'ottava regione italiana per morti,- dice Zaia - non scordiamo che siamo ancora in pandemia. Se oggi siamo in una feria (Fieracavalli ndr) lo dobbiamo a chi si è vaccinato. Le vaccinazioni stanno andando bene in Veneto, l'84,6% dei veneti over 12 anni è vaccinato. Sopra gli 80 anni il 99,9% e vaccinato, nella fascia 70-79 anni e al 72,9%, fascia 60-69 anni all'89%, ma il dato positivo è tra i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni il 69% è vaccinato. Quindi i giovani nelle nostre scuole sono vaccinati. Ricordiamo che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato e la metà dei ricoverati in area non critica».

Contagi tra i vaccinati

«175,8 su 100mila abitanti non vaccinati si è infettato, mentre il 30,1 dei vaccinati si contagiato - dice Zaia - non sono per l'obbligatorietà dei vaccini, ma questi dati sono evidenti. Incidenza è al 75,3 .Rt a 1,1 occupazione degli ospedali al 3%