Zaia in diretta: «Vaccini, 36mila veneti con prima dose Astrazeneca faranno richiami con Pfizer o Moderna. Molti sono insegnanti»

Luca Zaia in diretta, oggi 14 giugno, dalla sede della Protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid e vaccini. L'incontro all'indomani di un bollettino, quello diffuso domenica, che segnalava l'assenza di morti per Covid-19 per 48 ore, dato che non si registrava da agosto dello scorso anno. Nessun morto, ma anche feste e assembramenti soprattutto sulle spiagge. Una movida senza regole tra alcol e musica fino a notte inoltrata che sta destando preoccupazione. Alcune spiagge, come Jesolo, hanno già vietato la vendita di alcolici da consumare in strada o in spiaggia durante i fine settimana.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Zaia: visite in ospedale, nuove regole. Terza dose in autunno, Veneto... MISURE PER LA RIPRESA Via libera ai vaccini in vacanza, il Veneto studia la corsia veloce TURISMO Zaia lancia la "zona blu" per le spiagge in Veneto:... IL PUNTO Zaia: Veneto bianco, addio al coprifuoco. Vaccini per operatori...

IL BOLLETTINO

Sono 19 i nuovi contagiati e nessun morto nelle ultime 24 ore e 444 i ricoverati complessivi dei quali 52 in terapia intensiva.

NOVITA' VACCINI

«Dall'8 di aprile a livello nazionale J&J e Astrazeneca vanno somminstrato a chi ha più di 60 anni. La scelta della Regione Veneto è stata sempre nel non fare questi due tipi di vaccini sotto i 60 anni e non abbiamo nemmeno mai fatto open day - dice Zaia - dopo il caso della ragazza morta in Liguria, fatto ancora da chiarire, chi ha già fatto la prima dose di Astrazeneca, e ha meno di 60 anni dovrà fare richiamo con Astrazeneca e J&J».

Tutto il balletto fatto a livello nazionale con questi due tipi di vaccini, soprattutto Astrazeneca, è «a dir poco imbarazzante» dice Zaia ricordando che in Veneto sono 36mila le persone che nella prima somministrazione hanno ricevuto Astrazeneca e ora dovranno fare Moderna o Pfizer. «Bisogna quindi trovare queste dosi, noi per Pfizer riusciamo a ricavare anche la settimana dose per ogni flaccone, ora però bisognerà tenere conto anche di queste nuove somministrazioni. Considerato come è andato, abbiamo fatto a non fare i vacccini a vettore virale sotto i 60 anni».

INSEGNANTI E ASTRAZENECA

Tra coloro che hanno fatto la prima dose Astrazeneca ci sono soprattutto gli insegnanti. Nei centri vaccinali veneti si sono presentate anche persone, per ora solamente 4, che hanno rifiutato di "mescolare" i vaccini tra prima e seconda dose. La loro volontà viene rispettate e segnata neella scheda vaccinale.

IN MAGAZZINO

In Veneto sono 3.384.000 le dosi di vaccino somministrate. In magazzino ci ssono 279.992 dosi così ripartite: 137.356 Astrazeneca, J&J 88.724, Moderna 16.919 e Pfizer 41.993