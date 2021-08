Zaia in diretta, ultime notizie sulla situazione Covid In Veneto: «Dati preoccupanti, ma poche ospedalizzazioni»

MARGHERA (Venezia) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia torna in diretta anche oggi - 20 agosto - per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto.

Il governatore punta l'attenzione sui ricoveri, in lento ma costante aumento nella nostra regione soprattutto nelle terapie intensive ma le cure proseguono con l'attività degli ospedali a pieno ritmo. Importante l'attività dei medici di base.

L'infezione

La curva dell'infezione da giugno stava calando e oggi è invece in risalita secondo gli ultimi dati, dato preoccupante, ma i parametri del Veneto sono e restano da zona bianca. Il nostro indice Rt è 0.98 e l'incidenza su 100mila abitanti è di 80 casi, le terapia intensive è il 4%. L'infezione quindi è sotto controllo, e non ospedalizza come in passato. Questa è un'ottima notizia e conferma l'efficacia dei vaccini per controllare la pandemia.

I datiIn terapia intensiva ci sono oltre l'80% di non vaccinati e in area non critica l aquota è del 68.5%. Dal 12 al 18 agosto i nuovi casi sono stati 1078 e di questi il 26% solo erano vaccinati, il 74% non vaccinati. Gli under 29 veneti sono quasi alla metà dei vaccinati (49%), fra i giovanissimi - fra i 12 e i 25 anni - è superiore al 50%, comunque oltre il 76% dei veneti è vaccinato.

Le scuole

Siamo alla vigilia della riapertura delle scuole e c'è giusta preoccupazione per il numero di persone che si muoverà, ma siamo preparati. Si stanno predisponendo tutte le preoccupazioni con una gara a consumo per i tamponi. Chi ce li chiede avrà da noi i tamponi molecolari. I rapidi sono molto più diffusi ovviamente. Chi li critica provi a pensare se li avessimo avuti nel marzo 2020 per frenare la pandemia.

I vaccinati delle scuole ci risultano l'81% questo dice la nostra anagrafe vaccinale

Precauzioni

Si continui a utilizzare la mascherina quindi sempre tanta attenzione e cerchiamo di evitare i rischi. E se oggi il Veneto è aperto e bianco lo si deve ai vaccinati, non certo ai no vax.

Bilancio di un anno

Rispetto allo scorso anno i numeri Covid sono superiori, ma l'arma è stato il vaccino: l'8 agosto 2020 avevamo solo 7 pazienti in intensiva, oggi erano 44, ma le categorie a rischio sono vaccinate e la pandemia fa meno paura anche se l'autunno porterà rischi maggiori ma per una popolazione che avrà gli anticorpi. Gli over 60 restano la nostra priorità.

Le ondate

In Veneto ci sono state 3 ondate Covid tutte con storie diverse e ciò che accade oggi in altre regioni per noi non conta. Con gli altri governatori non ci sentiamo da alcune settimane perchè non tutti sono operativi come noi. Sicilia e Sardegna preoccupano ma mi auguro che riescano a controllare i contagi.

L'assessore Lanzarin

L'assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin: Martedì scorso c'è stato un summit per le scuole con i pediatri del Veneto. Fra tutto il personale sanitario con obbligo ci sono 4.819 operatori su 56mila totali non vaccinati (circa l'8%).

Le sospensioni sono state in Veneto sono in totale 207.

Nelle scuole i vaccinati sono l'86% del totale degli operatori, dato positivo, ma contiamo entro l'inizio di metà settembre che questo dato salga ancora. Di sospensioni in questo ambito non si parla ancora. Sarà competenza dei dirigenti scolastici su indicazione del governo.

I sanitari in percentuale sono molti di più della scuola, ma le procedure per la sanità è complessa con coinvolgimento di diverse qualifiche, degli Ordini professionali eccetera, ma si sta applicando le procedure di controllo e sanzione.