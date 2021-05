Zaia in diretta: situazione Covid in Veneto, tutti gli aggiornamenti: «Alle 16 di oggi apriamo vaccinazioni ai 40enni»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, in diretta, oggi 14 maggio, dalla sede della Protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid. Ieri c'è stata in Veneto la visita del commissario straordinario, il gen. Figliuolo (LEGGI) che Zaia oggi ha ringraziato per le belle parole spese per la regione. Sul fronte vaccini il governatore ha confermato che questa settimana ci sarà l'ultima chiamata per i 50enni, mentre da lunedì 17 verranno aperte le prenotazioni alla fascia 40-49 anni.

BOLLETTINO

Nelle ultime 24 ore sono 453 i nuovi positivi su tamponi con incidenza poco sopra all'1%. Attualmente i positivi scendono a 16.735. In ospedale ci sono 1.046 ricoverati (-35), dei quali 916 (-30) nei reparti non critici e 130 (-5) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 sono 18 i morti. Il totale dei contagiati è a quota 418.637, con una incidenza sui tamponi dell'1%. I morti da inizio pandemia sono 11.475 quindi +6 in 24 ore.

La dirzione è quella giusta e dobbiamo solo rispettare le regole e scollinare questo maggio, poi la discesa prenderà ancora più velocità. Le vaccinazioni sono fondamentali.

L'ANNUNCIO

«Alle 16 di oggi apriamo ai 40enni, 742mila persone entreranno sul sito, quindi i 50enni devono affrettarsi o andranno in coda o meglio avranno anche i più giovani a spazzolare i posti». Ma oggi parte anche la app Sanità km zero, con possibiilità di prenotarsi su cellulari. «Lo abbiamo fatto perchè c'è una fascia che ha più dimestichezza con le nuove tecnologie.

I vaccinati 50-59enni sono oltre il 23% del totale, ma prenotati molti altri. Contiamo di arrivare alla stessa quota dei 60enni.

L'APPELLO

Oggi non intasate subito il portale o andrà in tilt, riprovate più tardi e vedrete che trovate aperto per tutti i 40-49enni in modo da prenotarvi. Ci sono 200mila dosi disponibili. Ma anche i 50enni si affrettino, possibilmente prima delle 16.

Oggi c'è una nuova centenaria a Cadoneghe che ha fatto la seconda dose, auguri doppi.

GLI INDICI

I nostri parametri di contagio scendono di continuo e speriamo di essere vicini alla zona bianca come limiti, dopo la pioggia viene il sereno. Sono ottimista, almeno per la prossima settimana se andiamo avanti così.

AEROPORTI

Il ministro Speranza mi ha chiamato prima di firmare l'ordinanza per gli aeroporti con Test Covid, notizia importante per il turismo. Quindi per noi veneti.

LO STUDIO

C'è poi la notizia di uno studio pilota sull'efficacia e durata dei vaccini, ci stanno lavorando gli atenei di Verona e Padova, è praticamente pronto.

LA DIRETTA

VACCINI

«Pensiamo di chiudere la fascia 50-59 con un 65% delle adesioni» dice Zaia che fa appello ai 50enni che desiderano vaccinarsi di farsi avanti perché da lunedì si aprono le prenotazioni per la fascia 40-49. «Da lunedì apriamo ai quarantenni e la partita è chiusa, gli altri si mettono in coda».

«Mettiamo in sicurezza estrema questa fascia d'età - aggiunge - poi puntiamo ad allargare la vaccinazione a chiunque voglia. Oggi ci sono 200 mila posti liberi; per i 50-59 siamo fiduciosi di chiudere sopra il 65%, di certo non aspettiamo chi non arriva».

LA SETTIMA DOSE

«Abbiamo finito i vaccini, ma con un segreto - dice il presidente del Veneto facendo riferimento al vaccino Pfizer - quelli che stiamo facendo sono frutto dell'ingegno veneto, riusciamo infatti ad estrarre sette dosi da ogni flaconcino. Facciamo tanti vaccini perché calcoliamo su sette dosi grazie alle siringhe di precisione».

Sono 32.58 le dosi di vaccino somministrate ieri, dato che porta il totale a quota 2.120.414 inoculazioni. Le prime dosi sono state 24.970 (1.489.169 il totale), i cicli completati 7.087 (631.235 il totale). Gli over 80 con almeno una dose sono il 97%, gli over 70 sono l'82%, gli over 60 il 61,8% e gli over 50 il 19,4%.

I RICHIAMI

«La questione dei richiami dei vaccini è una discussione del mondo scientifico, noi ci adeguiamo - dice Zaia -. Quando ci hanno detto di fare il richiamo dopo 21 giorni, abbiamo rispettato i 21 giorni, quando ci hanno detto 42 giorni, abbiamo fatto i richiami dopo i 42 giorni, quando hanno detto over 65 lo stesso. Ci adeguiamo al mondo scientifico. Fa testo quel che dice il ministero tramite il Cts, non sono aggiustamenti che facciamo noi. C'è stata una fase in via emergenziale, adottata solo dal Trentino, poi è comparsa la circolare sui 42 giorni».

PROMESSA DEI VACCINI

Vaccini che arrivano dal Sud Italia? «Noi non ne sappiamo niente - dice Zaia - nell'incontro di ieri non è stato detto che i vaccini della Sicilia arrivano da noi. Magari arrivassero altri vaccini, a noi farebbe solo piacere. Che ieri abbiamo avuto promesse di vaccini da altre regioni non è vero. Ieri ero in riunione con il commissario. Il discorso che si è fatto era di verificare i magazzini e se c'è un modo di riequilibrare la situazione tra Regioni. Si è parlato di Sicilia e Puglia che si sono scambiate le dosi, ma è stata una discussione di 30 secondi».

I NUOVI ARRIVI

I nuovi arrivi di vaccini in Veneto: Moderna 29.380 dosi, Pfizer 171.990, il 15 maggio arrivano 12.912 dosi di Johnson&Johnson, 29.300 dosi di Moderna e 23.600 dosi di AstraZeneca.

INCONTRO GOVERNO-REGIONI

L'assessore alla Salute Manuela Lanzarin annuncia cosa è emerso nell'incontro di questa mattina tra Governo e Regioni. La cabina di regia dovrebbe essere fissata per lunedì e in questa occasione verranno confermati i nuovi parametri che superano gli attuali che risalgono a 52 settimana fa. C'è l'indicazione di tutte le Regione di fare attenzione all'occupazione ospedaliera e al numero di tamponi eseguiti in rapporto agli abitanti, oltre a tenere conto dei diversi scenari. Quindi per questa settimana rimangono validi i vecchi parametri che dovrebbero cambiare già dalla prossima settimana.

COPRIFUOCO

«E' stato fatto un lavoro importante con le Regioni per raggiungere questi risultati e per avere il superamento dei parametri che risalgono ormai a 52 settimane fa - dice l'assessore veneto Lanzarin - nell'incontro di questa mattina tra Regioni e Governo non si è però parlato di coprifuoco e quindi di misure restrittive. Su questa vicenda non abbiamo novità da fornire».

IL GENERALE FIGLIUOLO

Oggi, 13 maggio, è la giornata del tour in Veneto del generale Francesco Paolo Figliuolo. La prima tappa del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 è al Padiglione Rama di Mestre, si tratta di un incontro riservato a Regione Veneto e tecnici. Conclusa la prima tappa, alle 11.30 è atteso al centro vaccinale PalaExpo di Marghera e qui si terrà anche un incontro con la stampa. Finito il tour veneziano il generale Figliuolo si trasferisce a Padova in zona Fiera dove sono allestiti i centri vaccinali e poi in visita all'ex ospedale militare. Infine, dopo una pausa, verso le 14.30 il commissario straordinario parte per Verona e alle 16.30 visiterà il Presidio Vaccinale della Difesa (PVD) creato e gestito dal 3° Stormo dell’Aeronautica Militare.