Zaia torna in diretta: «Variante Delta non spaventa. Nuovo fenomeno: rinviare all'autunno la vaccinazione». Scuole: «Riapertura a fine settembre»

Luca Zaia oggi, 5 luglio, torna in diretta dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid, vaccinazioni e soprattutto sulle varianti del virus che stanno dilagando in tutta Europa. Il presidente della Regione Veneto fornisce i dati a quasi due settimane dalla "riapertura" del territorio regionale, passato in zona bianca lo scorso 21 giugno, e con la stagione turistica ormai avviata ovunque.

Proprio oggi Luca Zaia si è inoltre confermato, anche per il 2021, l'amministratore locale dal più elevato indice di gradimento in Italia, con il 74% dei consensi. È quanto emerso nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata sul Sole 24 Ore.

IL BOLLETTINO

Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagiati a 425.699; nessun decesso è stato riscontrato, lasciando il totale a 11.619 vittime. Sono in aumento anche gli attuali positivi, che sono 4.606 (+36); scendono invece i dati clinici, con 238 ricoverati in area non critica - dato invariato - e 13 (-1) in terapia intensiva.

VARIANTE DELTA

«Ad oggi la diffusione della variante Delta non ci preoccupa, abbiamo 27 casi in regione - dice Zaia - e ci chiediamo se le vaccinazioni funzionano. Pare proprio di sì, anche la mamma di Chioggia che è stata contagiata dal figlio piccolo è asintomatica».

VOLONTARI PER TAMPONI

«La Regione Veneto è stata la prima a credere nei tamponi, ma ora siamo a corto di persone da sottoporre al test - dice Zaia - faccio un appello ai cittadini, da domani possono presentarsi nei Covid point per fare tamponi, ci servono volontari. Servirebbero 30mila tamponi al giorno per vedere come il virus circola. Mi rivolgo anche sagre, feste, supermercati e a chiunque voglia mettersi a disposizione per fare tamponi. Questo ci permeterebbe di arrivare a settembre con un monitoraggio significativo».

VACCINAZIONI

«Prime dosi agli over 80 siamo al 99%. C'è ora però un nuovo fenomeno di chi sposta il vaccino più avanti per l'autunno». Un fenomeno che non va bene, secondo il presaidente del Veneto, perché bisogna fermare il virus e sopratutto le varianti. Se in autunno tornano i contagi le persone che hanno rinviato la vaccinazione non avranno la copertura di anticorpi. Perché dalla somministrazione delle due dosi alla formazione degli anticorpi si intraprende una trafila che dura quasi due mesi. Finora le prenotazioni alle vaccinazioni sono aperte fino al 5 agosto, ma nei prossimi giorni saranno riaperte le prenotazioni anche per i giorni successivi.

TERZA DOSE

«Per ora non abbiamo alcuna indicazione su quando sarà da fare, ma non lo chiamerei terza dose: è un richiamo e diventerà una sorta di vaccino anti-influenzale»

IL SONDAGGIO

«Questo riconoscimento lo dedico alla mia squadra, io faccio solo il portabandiera, è uno stimolo a lavorare di più, questo è poco ma sicuro - dice Luca Zaia, commentando l'esito del sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali che lo vede primo tra i governatori di regione - Penso che le statistiche lascino il tempo che trovano. Ringrazio per la fiducia, ma questo non è un punto d'arrivo, bisogna governare a prescindere. I fenomeni della politica si dimenticano che quando a febbraio decisi di chiudere mezzo mondo c'erano titoli che dicevano che crollavo nei sondaggi. I cittadini però hanno capito quando si fanno le cose con il cuore. Chi entra a gamba tesa nell'amministrazione viene sentito come elemento di disturbo. Che qualcuno governando abbia fatto danni è successo, ma che tutta una squadra si metta d'accordo per far andare in paralisi un intero Paese, questo non esiste».

INIZIO SCUOLA

«Abbiamo già una delibera pronta e stiamo facendo le ultime verifiche per individuare una giornata di inizio scuola che andrà sicuramente verso fine settembre» dice Zaia, in riferimento alla richiesta dei sindaci del litorale veneto di posticipare l'avvio delle lezioni ai primi di ottobre. Le scuole riapriranno prima della data ufficiale di avvio anno per fare recuperare agli studenti che arrivano da mesi di Dad».

DISCOTECHE

«E' una vergogna che ci siano comparti, come le discoteche, ancora chiusi e poi ci sono feste di piazza con assembramenti».

FARMACIE

Dal primo luglio sono iniziate le vaccinazioni in farmacia, sono già abilitate in Veneto 136 farmacie, come ricorda l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin