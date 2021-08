Zaia in diretta: «Covid, 331 nuovi positivi, le terapie domiciliari ci sono. Reazioni avverse, mercoledì i veri numeri»

VENEZIA -Il governatore Luca Zaia fa il punto sulla situazione Covid in Veneto, oggi 23 agosto, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. I nuovi positivi di oggi sono 331 (in totale sono 12.839), secondo i dati di Azienda Veneto delle ore 8, 269 (-1) ricoverati di cui 216 in area non critica e 52 (-) in terapia intensiva. Nessun morto nelle ultime 24 ore. I guariti sono 449.794 per il 95% a casa.

Vaccinazioni e reazioni avverse

Vaccini: «Stiamo andando avanti. Dai 12 ai 25 anni e oltre i 60 anni non serve la prenotazione per ricevere il vaccino. Tutti gli altri devono prenotarsi. Noi Veneto come Lombardia e Lazio siamo ritenuti a rischio basso. ma è un virus strano colpisce alcune Regioni e non altre. A Barcellona sono alla quinta ondata. Il tema dei non vaccinati e delle reazioni avverse lo affronteremo nel punto stampa di mercoledì. «Diremo i numeri veri, la pericardite? 12 casi su 1 milione. Se leggete il bugiardino di qualche farmaco non lo prendete più»