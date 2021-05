Zaia in diretta: Johnson, il rebus "raccomandazione". Operatori turistici, noi partiamo con i vaccini. Ferragosto, 2 settimane libere

Il governatore Luca Zaia, oggi 25 maggio, fa il punto sull'emergenza Coronvirus in Veneto dalla Protezione civile di Marghera. Ieri il govenatore ha annunciato l'arrivo di una maxi fornitura con un raddoppio delle dosi disponibili a 454.000 (più del doppio delle attuali) per la fine del mese di maggio. Zaia aveva anche sottolineato la necessità di definire una corsia prioritaria per i ventenni in vista dell'estate come anche per i lavoratori del turismo e gli animatori dei centri estivi. In mattinata il governatore ha ricevuto a Palazzo Balbi l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, accompagnato dal Console onorario a Venezia, Stefano Tositti.

Bollettino

Trovati in Veneto 159 positivi nelle ultime 24 ore (0,46% dell'incidenza su 34.341 tamponi), il livello più basso di semprea. I ricoverati sono 833 (-12): 738 (-11) in area non critica e 95 (-1) in terapia intensiva. Morti: 2 morti nelle ultime 24 ore, 11.532 i decessi dall'inizio della pandemia. I dimessi sono 21.570.

Delle 422.233 persone che hanno avuto il Covid dal febbraio 2020 metà dei positivi è asintomatica. Altri 180.000 sono stati curati a casa. In ospedale, alla fine, sono state ricoverate circa 20.000 persone.

Vaccini: si parte con gli operatori turistici

«Abbiamo intenzione di aprire agli 80.000 operatori del mondo del turismo veneto, con la modalità della forzatura: l'operatore turistico entra nel sito della Regione e ha l'obbligo di certificare la sua posizione. Dalla prossima settimana avremo 60.000 dosi di Johnson &Johnson che prevede una sola dose. Al più tardi alla fine della prossima settimana partiamo con l'operazione del mondo turismo. Se si potrà con J&J, altrimenti il piano B prevede Pfizer e Moderna. Un turismo covid-free non è affatto una chimera, dipende tutto dall'arrivo dei vaccini».

Johnson & Johnson "raccomandato": che significa?

«Dobbiamo solo verificare il punto del consenso informato perchè il J&J è raccomandato dall'Aifa agli over 60. L'Aifa deve chiarire il significato di quella parola "raccomandato": vuol dire che il J&J va bene solo per gli over 60 o si può fare a tutti? L'Aifa deve dircelo. Cosa intende esattamente per "raccomandato"?

Rischio blocco vaccinazioni

Ieri abbiamo fatto 32.224 vaccini, perchè non ne abbiamo, ci mancano proprio i vaccini. Spero che a giugno arrivino le quantità promesse, altrimenti restiamo bloccati con le seconde dosi. E' inevitabile il blocco se restiamo senza». Dal 30 maggio, secondo le previsioni, le dosi dovrebbero comunque raddoppiare a 454.000, più del doppio delle attuali. La promessa del maxi carico è stata fatta nei giorni dal generale Figliolo, commissario straordinario per l'emergenza.

Vaccini ai turisti

«Non è un totem ideologico, è una possibilità. Ho sempre detto che la condizione principale è che ci siano i vaccini e che ci sia una condivisione nazionale. Forse su questo tema abbiamo una sensibilità maggiore rispetto ad altri perché in Veneto viviamo di pane e turismo». Poi una battuta in risposta al governatore della Campania, De Luca: «Oltre al vaccino ai turisti noi lasciamo anche il caffè sospeso».

Vaccini in agosto

«Per agosto stiamo cercando di programmarci in modo da dare ai veneti che restano qui meno vincoli nelle due settimane centrali del mese. Nelle due settimane di Ferragosto prevediamo pochi richiami, solo prime dosi, per chi volontariamente le vuole fissare».

Green pass

«In attesa di indicazioni nazionali uniformi sulle 3 ipotesi previste, ad oggi abbiamo questa situazione: 1) c'è il certificato rilasciato alla vaccinazione, 2) c'è il certificato per chi si è fatto il tampone, 3) resta da definire il certificato per chi ha avuto il Covid: è una materia che va normata, dobbiamo capire cosa vogliono fare realmente a livello nazionale, prima di emanare circolari regionali».

Virus artificiale: l'avevo detto

«Vi ricordate le parole che mi sono preso semplicemente per aver ipotizzato che il virus potesse essere artificiale?» Zaia è tornato sull'ipotesi sempre più condivisa che il virus Covid sia uscito involontariamente da un laboratorio cinese, citando le parole del medico e biologo francese dell'Aids, Luc Montagnier, il primo esperto a sostenerlo pubblicamente. «Avete visto che adesso è intervenuto anche il professor Fauci, il virologo numero uno al mondo? In questo Paese, il senso dell'obiettività c'è ancora, oppure no? Io mi aspettavo un grande dibattito adesso su questa storia. A febbraio eravamo indignati perchè il politically correct non permetteva di dire nulla, adesso va bene tutto? Il 3 febbraio - ricorda il governatore - io proponevo l'isolamento fiduciario dei bambini che tornavano dal carnevale cinese, ero razzista, adesso con 69mila bimbi isolati perchè sono infettati è una cosa normale». Conclusione polemica: «Dico semplicemente che la coerenza è fondamentale nella vita».

Forze dell'ordine

«Se gli agenti delle forze dell'ordine si infortunano in servizio dai prossimi giorni non pagheranno più il ticket in caso di codice bianco. Abbiamo approvato oggi la delibera. Mi pare il minimo».