Zaia, un minuto di silenzio nel ricordo dei morti: «Uscire presto da questa guerra. Abbiamo lottato a mani nude»

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia fa il punto dalla sede della Protezione Civile di Marghera sulla situazione Covid 19 in Veneto oggi giovedì 18 marzo, nel giorno della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia da coronavirus. Prima di iniziare la conferenza le vittime sono state commemorate con un minuto di silenzio. Poi Zaia ha lasciato la conferenza stampa e la parola all'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, al dottor Flor, direttore generale della Sanità veneta, e alla dottoressa Francesca Russo, responsabile della direzione Prevenzione della Regione.

«Dobbiamo uscire presto da questa guerra che ha sconvolto la nostra vita. Da Adriano Trevisan di Vò Euganeo, il 21 febbraio 2020 - ricorda Zaia - alle 10.300 vittime registrate fino ad oggi nella nostra regione (oltre 100.000 in Italia). Sono i deceduti a causa del Covid, la maggior parte anziani, che le famiglie non hanno nemmeno potuto salutare con una cerimonia normale per ragioni di sicurezza sanitaria. Il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita, quelli che hanno fatto grande questo Veneto». Ricordando il febbraio 20220, Zaia ha detto: «Abbiamo lottato a mani nude, senza piani, senza dispositivi, addirittura con le autorità che ci dicevano di non usare le mascherine»

Il bollettino

Nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 1761 (tasso di incidenza del 4,17% in calo). Il numero totale dei positivi da febbraio 2020 è di 361.008, le persone attualmente positive sono 36938 (+496). Ricoveri per Covid: 1821 (+14 rispetto a ieri), di cui 1610 in area non critica (+10) e 211 (+4) in terapia intensiva che si commano agli 293 non Covid in terapia intensiva. Il totale è di 504. Morti: 36 in più nelle ultime 24 ore (totale 10.295).

Il nuovo piano di sanità pubblica/vaccinazioni

La Giunta regionale ha approvato questa mattina il piano di revisione di sanità pubblica e l'aggiornamento del piano vaccinazioni. Vaccinazioni, i criteri prioritari: le persone super-fragili e la classe di età partendo dalle più alte verso le più basse.

La dottoressa Russo ha presentato il piano. «Obiettivi: meglio intercettare le nuove varianti, il 50% dei virus che circolano. In Veneto sono tutti casi di variante inglese, presente in tutte le province soprattutto a Padova.

Infermieri nelle case di riposo

Il Veneto ha prorogato la possibilità di assegnazione di infermieri delle Ulss nelle strutture extra ospedaliere per anziani, a fronte dell'aggravio delle necessità di assistenza dovute al Covid. Lo ha approvato questa mattina la Giunta regionale.