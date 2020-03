Zaia: «Impensabile allentare le misure e riaprire le scuole dopo il 3 aprile». Ordinanza sui trasporti: taxi, un solo passeggero a viaggio

VENEZIA - «Allentamenti alle misure dopo il 3 aprile? Secondo me no. Io la vedo impraticabile. Ma non dò dati che potrebbero creare solo allarmismo». Lo ha ribadito oggi il presidente del veneto Luca Zaia, facendo il punto dell'emergenza Coronavirus. «Ritengo impensabile - ha aggiunto - riaprire le scuole, e forse ci potrebbe essere una stretta sui passeggi. Se il presidente fa scelte drastiche non lo fa perché stiamo giocando a battaglia navale, lo fa perché abbiamo dei modelli, che purtroppo a tutt'oggi sono confermati, che dicono che se arriviamo al picco avremo migliaia di persone da curare. Dieci giorni fa contestavamo quello che per noi oggi è ordinarietà; fra 10 giorni ci rendiamo conto di ciò che stiamo contestando oggi. Abbiate fiducia nel fatto che le scelte sono oculate. La nostra sfida - ha concluso Zaia - è riuscire a curare il Coronavirus e contemporaneamente curare i cittadini che non si ammalano di Coronavirus».



Sempre oggi, 18 marzo, è stata pubblicata oggi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'ordinanza del Presidente della Giunta, Luca Zaia, in relazione alle disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, valide sino al prossimo 25 marzo.



Con questo provvedimento il presidente ordina ai Comuni autorizzanti i servizi di trasporto pubblico non di linea - taxi - con autovettura e natanti, di definire un piano di rimodulazione atto a ridurre l'offerta di servizi, avendo cura di mantenere un numero adeguato di autovetture per singolo turno tale da soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile e che sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un passeggero trasportato per singolo viaggio (solo nel caso di veicoli o natanti immatricolati per almeno 8 posti è ammesso il trasporto fino a due passeggeri).



Inoltre scatta la sospensione dei servizi atipici, dei servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus salvi quelli atti a garantire spostamenti ammessi dal DPCM 11 marzo 2020; di comunicare diffusamente all'utenza la nuova programmazione; che le misure da adottare a bordo dei mezzi garantiscano le necessarie distanze di sicurezza per operatori e utenti; con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ai natanti, gli operatori dovranno adoperarsi per utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. In tutte le modalità di trasporto è comunque vietato occupare i posti anteriori adiacenti al conducente. E ancora che proseguano le misure di disinfezione che sia garantito all'utenza l'utilizzo di dispenser per gel disinfettante delle mani; che gli Enti competenti facciano pervenire entro il prossimo 20 marzo 2020, un piano di rimodulazione del servizio taxi alla Direzione Infr1.

