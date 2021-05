Zaia in diretta: Veneto, positivi ai minimi di sempre. Operatori turistici, partiamo. Ferragosto, 2 settimane "libere"

Il governatore Luca Zaia, oggi 25 maggio, fa il punto sull'emergenza Coronvirus in Veneto dalla Protezione civile di Marghera. Ieri il govenatore ha annunciato l'arrivo di una maxi fornitura con un raddoppio delle dosi disponibili a 454.000 (più del doppio delle attuali) per la fine del mese di maggio. Zaia aveva anche sottolineato la necessità di definire una corsia prioritaria per i ventenni in vista dell'estate come anche per i lavoratori del turismo e gli animatori dei centri estivi. In mattinata il governatore ha ricevuto a Palazzo Balbi l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, accompagnato dal Console onorario a Venezia, Stefano Tositti.

APPROFONDIMENTI TREVISO Metà dei contagiati hanno meno di 20 anni. I giovani:... COVID IN VENETO Zaia: «Vaccini a chi ha patologie. Il 30 maggio arrivano... NORDEST Luca Zaia: «Il Veneto sarebbe zona bianca sulla carta» IL PUNTO Zaia assente, l'assessore Lanzarin: «Veneto verso la zona...

Bollettino

Trovati in Veneto 159 positivi nelle ultime 24 ore (0,46% dell'incidenza su 34.341 tamponi), il livello più basso di semprea. I ricoverati sono 833 (-12): 738 (-11) in area non critica e 95 (-1) in terapia intensiva. Morti: 2 morti nelle ultime 24 ore, 11532 i decessi dall'inizio della pandemia. I dimessi sono 21.570.

Delle 422.233 che hanno avuto il Covid dal febbraio 2020 metà dei positivi è asintomatica. 180.000 curati a casa. In ospedale sono state ricoverate circa 20.000 persone.

Vaccini: si parte con gli operatori turistici

«Abbiamo intenzione di aprire al mondo del turismo, con la modalità della forzatura: l'operatore turistico entra nel sito della Regione e ha l'obbligo di certificare la sua posizione. Dalla prossima settimana avremo 60.000 dosi di Johnson &Johnson che prevede una sola dose. Al più tardi alla fine della prossima settimana partiamo con l'operazione del mondo turismo. Se si potrà con J&J, altrimenti il piano B prevede Pfizer e Moderna. Un turismo covid-free non è affatto una chimera, dipende tutto dall'arrivo dei vaccini».

Johnson & Johnson "raccomandato" agli over 60

«Dobbiamo solo verificare il punto del consenso informato perchè il J&J è raccomandato dall'Aifa agli over 60. L'Aifa deve chiarire il significato di quella parola "raccomandato": vuol dire che il J&J va bene solo per gli over 60 o si può fare a tutti? L'Aifa deve dircelo.

Ieri abbiamo fatto 20.000 vaccini, perchè non ne abbiamo, ci mancano proprio i vaccini. Spero che a giugno arrivino le quantità promesse, altrimenti restiamo bloccati con le seconde dosi».

Vaccini ai turisti

«Non è un totem ideologico, è una possibilità. Ho sempre detto che la condizione principale è che ci siano i vaccini, ma è comunque necessaria una decisione a livello nazionale».

Vaccini in agosto

«Per agosto stiamo cercando di programmarci in modo da dare meno vincoli nelle due settimane centrali del mese. Nelle due settimane di Ferragosto prevediamo pochi richiami, solo prime dosi, per chi volontariamente le fissa».