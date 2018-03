VENEZIA - «Non ci sono cittadini di serie A, che hanno capito, e cittadini di serie B, che non hanno capito: siamo davanti a un big bang istituzionale e della storia dell'Italia. Se andiamo a guardare bene cosa esce da queste urne, vediamo dei cittadini stanchi e schifati di un andazzo che non può continuare così». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l'esito del voto.



«Il voto dà un'indicazione: da queste urne esce nuovamente il contratto sociale di Rousseau - spiega - esce un popolo che vuole che le cose cambino radicalmente e che ci dice che dobbiamo girare pagina velocemente e pesantemente». «Penso sia fondamentale rispettare senza se e senza ma l'espressione del popolo che in altre parti d'Italia vota diversamente» aggiunge riferendosi al boom del M5S al Sud. «Ora vince chi rende più velocemente operative le indicazioni date in campagna elettorale, trasformandole in programmi di governo - conclude - perché siamo davanti a un popolo stanco e impaziente». Salvini? «E' il vincitore morale: a lui passa il testimone del centrodestra: avrà la grande responsabilità della guida di questa coalizione e dall'altro di cercare il ruolo cardine nella formazione di una maggioranza di governo». Nel caso di un esecutivo di centrodestra, però, Zaia non farà il ministro: «Il mio impegno sarà solo in Veneto per l'autonomia del Veneto». ​



Al riguardo, il governatore dice «grazie ai veneti, perché da queste terra arriva ancora una volta un segnale di civiltà strepitoso sul fronte dell'affluenza. E, per noi, anche sul fronte dei risultati». La Leha ha triplicato i consensi: «Di solito quando si governa si perde consenso, i veneti che ci danno tutte queste preferenze confermano anche la nostra azione amministrativa. Il 22 ottobre il Veneto ha celebrato un referendum sull'autonomia - conclude - e su questa partita non ci sono più alibi per nessuno».



LIGA VENETA - LEGA NORD. «È stata una tornata difficile, la prova del nove per noi del passaggio da movimento di area a nazionale»: così il segretario veneto della Lega, Toni Da Re, commenta il responso delle urne che vede il Carroccio primo partito nella regione. Un risultato trainato dal referendum sull'autonomia e dalla firma qualche giorno fa del primo patto su questo tema tra il governo, Il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna.



«Sicuramente in Veneto ha influito e ha sdoganato alcuni settori della società che guardavano alla Lega con distacco - sottolinea - e votavano Forza Italia». Le elezioni hanno permesso alla Lega di sorpassare in Veneto Forza Italia. «In effetti - ammette Da Re - c'è stato un forte travaso da FI a Lega nel contenitore del centrodestra». L'indicazione che arriva dal Veneto, per Da Re, è che «la gente vuole un governo di riforme, di grandi cambiamenti».

