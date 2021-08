Lotteria degli scontrini: 25mila euro a Padova, 10mila a Treviso e Rovigo. Ecco tutti i codici

Lotteria degli scontrini, Veneto protagonista nella quarta estrazione settimanale di agosto: assegnate 15 vincite da 25mila euro e premi "extra" da 10mila euro.

Sono stati estratti i 15 codici vincenti del concorso settimanale del 26 agosto della Lotteria degli Scontrini, ognuno dei quali si aggiudica 25mila euro. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha inoltre diffuso i codici vincenti dei 25 premi settimanali aggiuntivi da 10mila euro ciascuno.



Veneto e Lazio protagoniste, con un premio da 25mila euro a testa a Roma e a Padova. Come riporta Agipronews, si festeggia anche in Abruzzo, a Pescara, con un altro premio da 25mila euro. In Veneto vanno anche due premi bonus da 10 mila euro, centrati a Treviso e a Rovigo. Doppia vincita anche nel Lazio, a Roma e Viterbo.