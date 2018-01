Lotteria Italia, il Nordest a secco si "consola" solo Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nordest è rimasto a. La Dea Bendata ha baciato Anagni in provincia di Frosinone: nella cittadina laziale è stato venduto il biglietto Q 067777 da cinque milioni di euro abbinato alla. Il secondo premio da 2.5 milioni se l'è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto P 245714 a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926) e il quinto da 500 mila euro a Roma (D 243750).Il Nordest si deve accontentare del colpo grosso fatto nel Padovano, dove un cinquantenne di Legnaro ha giocato venti euro ottenendo in cambio cinque milioni (come riferiamo qui sotto) con un biglietto del gratta e vinci comprato in un bar di Saonara.Quindi due premi hanno toccato il Piemonte, altrettanti il Lazio e uno la Lombardia. Questa cinquina fa parte del pacchetto totale di 205 premi. Complessivamente, la Lotteria quest'anno distribuisce premi per oltre 28 milioni di euro. Per quel che riguarda le vendite, i biglietti venduti sono stati 8.603.900 per una raccolta complessiva di 43.019.500 euro.Ecco i tagliandi dei primi "minori" in cui comunque il Nordest ha solo "briciole"Il periodo d'oro della Lotteria Italia resta ancora quello a cavallo tra gli anni 80 e i 90, quando le vendite erano superiori mediamente ai 30 milioni di biglietti. Ma il record assoluto è stato registrato nel 1988, con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Lo ha reso noto l'agenzia specializzata Agipronews, secondo la quale nell'ultima edizione in media è stato venduto un biglietto ogni 6 persone, mentre nel periodo di massimo splendore della Lotteria la media era di 1,3, quindi più di un biglietto a testa.